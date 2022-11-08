Марко объяснил подписание контракта между Ником де Врисом и «Альфа Таури»

Спортивный консультант австрийской команды «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу юниорской программы гоночного коллектива. Хельмут согласился с мнением, что она не очень удачна, заявив, что именно по этой причине голландский пилот Ник де Врис подписал контракт с «Альфа Таури».



«Была ли юниорская программа в последнее время не так удачна? Именно поэтому мы и подписали контракт с де Врисом.



Кто ещё из юниоров примет участие в предстоящем сезоне? Хаджар пилотирует в Формуле-2. Кроуфорд и Иваса тоже. Кроме того, у нас есть несколько новых гонщиков, имена которых мы объявим позже. Лоусон здорово показал себя на тестах Формулы-1. В следующем году он выступит в Японии и станет одним из наших резервных гонщиков», — приводит слова Марко издание Auto Motor und Sport.

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