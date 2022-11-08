Потолок бюджетов Формулы-1 в 2023 году должен стать рекордным в истории

Потолок расходов команд, участвующих в Формуле-1, растёт из-за продолжающейся инфляции. Если её уровень останется прежним, то в 2023 году он будет на самом высоком уровне. Об этом информирует Auto Motor und Sport.
Изначально в планах чемпионата было уменьшение потолка расходов до $ 135 млн к 2023 году. Однако после введения формата со спринтами, увеличением календаря и мировой инфляции эти рамки сдвигались. Отмечается, что за счёт добавления спринтов команды потребовали увеличения потолка бюджета на $ 150 тыс. за каждый такой формат, аргументируя это тем, что в ходе заездов случаются аварии, и на ремонт требуются дополнительные финансовые средства. В 2023 году спринтов в календаре Формулы-1 будет уже 6. Соответственно, и бюджеты команд должны увеличиться.
Как отмечает издание, если бы бюджет на 2023 год был определён сейчас, то, учитывая 24 Гран-При и 6 спринтов, он составил бы около $ 154,7 миллиона, что значительно превышает ранее запланированные $ 135 миллионов. В текущем сезоне он был скорректирован со $ 140 млн до $ 146,3 млн. В 2021-м речь шла о $ 149,1 млн.
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