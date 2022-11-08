Даниэль Риккардо рассказал об отношении к рента-драйверам

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением о так называемых рента-драйверах, то есть пилотах, которые сами или с помощью спонсоров платят команде за участие в гонках.
«Чтобы попасть в этот спорт, даже не в Формулу-1, а просто покататься на картинге в детские годы, нужно потратить тысячи, а не сотни, как если играешь в футбол, где в целом нужно приобрести просто пару бутс. Так что определённо понадобится какое-то финансирование: будь то деньги от семьи или от спонсоров.
Но в конце концов, как только кто-то попадает в Формулу-2 или в Формулу-1, даже если дорога туда была кем-то оплачена, то гонщик всё равно рискует своим здоровьем и всё такое. Так что уважать таких гонщиков есть за что. Потому что не каждому удаётся такое. Может, их путь и был проще, чем у других, но они всё равно проделали хорошую работу», — сказал Риккардо на канале YMH Studios в YouTube.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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