Марко объяснил выбор в пользу Хэмилтона, а не Леклера в борьбе за титул в 2023 году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является более сильным претендентом на титул в 2023 году, чем гонщик «Феррари» Шарль Леклер.



«Леклер был очень силён в квалификациях. Но он склонен к ошибкам. Я вижу Хэмилтона более сильным претендентом на 2023 год. У него явное преимущество с точки зрения опыта. Кроме того, он может здорово мотивировать себя, и я также убеждён, что у «Мерседеса» в следующем сезоне будет хороший болид», — приводит слова Марко RTL.de.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:

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