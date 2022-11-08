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Марко объяснил выбор в пользу Хэмилтона, а не Леклера в борьбе за титул в 2023 году

Марко объяснил выбор в пользу Хэмилтона, а не Леклера в борьбе за титул в 2023 году
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является более сильным претендентом на титул в 2023 году, чем гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Леклер был очень силён в квалификациях. Но он склонен к ошибкам. Я вижу Хэмилтона более сильным претендентом на 2023 год. У него явное преимущество с точки зрения опыта. Кроме того, он может здорово мотивировать себя, и я также убеждён, что у «Мерседеса» в следующем сезоне будет хороший болид», — приводит слова Марко RTL.de.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:

Ранее Хельмут объяснил подписание контракта между голландцем Ником де Врисом и «Альфа Таури».

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