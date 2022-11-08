Президент ФИА призвал усиленно бороться с оскорблениями в интернете

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем призвал бороться с оскорблениями в интернете, так как уровень токсичности, по словам функционера, уже дошёл до предела.



«В спорте всегда кипят страсти, это нормально, но ни в коем случае нельзя мириться с онлайн-оскорблениями, притеснениями и просто проявлением ненависти. Все мы должны сыграть в этом свою роль. Все, кто имеет отношение к автоспорту: команды, пилоты, пресса, фанаты. Мы не должны игнорировать такое поведение, поэтому я призываю всех причастных к автоспорту бороться с этим», — цитирует президента ФИА Autosport.



Ранее пилоты Формулы-1 также высказывались о необходимости мер для борьбы с подобным поведением.

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