Экс-пилот Формулы-1: Хэмилтон — единственный, кто может бросить вызов Ферстаппену

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон считает, что единственным серьёзным конкурентом Макса Ферстаппена в новом сезоне станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
«Я думаю, что единственный, кто способен бросить вызов Ферстаппену, — Хэмилтон. Редко гонщики входят в число величайших в истории, и здорово, что мы видим становление такого гонщика. Но нельзя воспринимать успех как должное. Не знаю, кто в будущем станет новым Максом Ферстаппеном, но сейчас Льюис всё ещё хорош. Он способен принять этот бой.
Проблема в том, что с возрастом в скорости начинаешь терять. Пока этого не случилось, но это неизбежно, так что Ферстаппен получит преимущество. Я видел не одну смену поколений в Формуле-1. Сенна вытеснил Проста, потом его самого – Михаэль Шумахер. Затем появился Хэмилтон, а теперь Ферстаппен», — приводит слова Дэвидсона Planet F1.
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