В «Макларене» объяснили, почему они против разрешения гоняться с шатающимися деталями

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль объяснил, почему он против разрешения пилотам гоняться с шатающимися деталями, приведя в пример аварию, едва не стоившую жизни Фелипе Массе.



В одной из гонок пружина амортизатора от болида Рубенса Баррикелло попала в Массу, в результате чего бразилец получил трещину в черепе, сотрясение мозга и рассечение брови. За руль Масса вернулся лишь в новом сезоне.



«Я считаю, что если у вас есть детали, которые могут отлететь, то вас должны отправить в боксы. Это обязаны делать. Я помню, что случилось с Фелипе Массой. Сейчас важно просто двигаться вперёд, не поддаваться эмоциям и обсудить всё с командами и ФИА. Нужны чёткие правила, но нельзя забывать о безопасности. Опять же, не забывайте, что было с Массой. Это может произойти в любое время, если отвалится какая-то деталь», — цитирует Зайдля The Race.