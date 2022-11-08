Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Альфа Таури»: всё, что говорил Матешиц, работало. Нам будет его не хватать

Руководитель «Альфа Таури»: всё, что говорил Матешиц, работало. Нам будет его не хватать
Комментарии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о том, как перенёс смерть владельца компании «Ред Булл» Дитриха Матешица.

«Матешиц был выдающейся личностью. Он страстно и целеустремлённо развивал империю «Ред Булл». Для меня было честью столько лет работать рядом с ним. Я благодарен за всё, что Дитрих сделал для команды и меня лично. Я помню, как он говорил, чтобы я занимался молодёжной программой, и утверждал, что это принесёт плоды. Сейчас можно сказать, что всё, о чём говорил Матешиц, работало. В отличие от многих других людей, он не только видел всё наперёд, но и трансформировал это в успех.

Дитрих Матешиц — уникальный человек, второго такого не будет. Шок от его утраты ещё не прошёл, нам будет не хватать его», — приводит слова Тоста Formel1.

Энергетик, победивший всех. Из жизни ушёл глава и совладелец «Ред Булл» Матешиц Энергетик, победивший всех. Из жизни ушёл глава и совладелец «Ред Булл» Матешиц
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022