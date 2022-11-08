Хилл объяснил, почему «Мерседес» не будет стремиться обойти «Феррари»
Поделиться
Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о том, что «Мерседес» не будет стремиться обойти «Феррари» в Кубке конструкторов.
«Команды, которые в Кубке конструкторов займут высокие места, в следующем сезоне сократят время работы с аэротрубой. То есть чем лучше вы выступите в 2022 году, тем меньше шансов добиться улучшения результатов в 2023-м.
С этой точки зрения я не уверен, что «Мерседес» будет стремиться потеснить «Феррари» со второго места. Если они окажутся на строчку ниже, то у них будет больше времени в аэротрубе и, как следствие, есть шанс добавить в скорости. Я не сомневаюсь, что обе команды в любом случае думают об этом и будут учитывать этот фактор в оставшихся гонках», — заявил Хилл в подкасте F1 Nation.
Новость по темеБаттон объяснил, почему «Мерседесу» будет сложно бороться за победу в оставшихся Гран-при
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
00:37
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:43
-
22:53
-
22:43
-
21:54
-
21:41
-
21:01
-
20:11
-
18:55
-
17:58
-
16:06
-
16:05
-
14:49
-
14:02
-
13:27
-
12:27
-
11:23
-
10:37
-
10:26
-
10:12
-
09:57
-
00:52
-
00:00
- 7 ноября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:55
-
21:51
-
20:59
-
20:51
-
20:00
-
19:55
-
18:58
-
18:54
Партнерский контент