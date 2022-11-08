Хилл объяснил, почему «Мерседес» не будет стремиться обойти «Феррари»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о том, что «Мерседес» не будет стремиться обойти «Феррари» в Кубке конструкторов.



«Команды, которые в Кубке конструкторов займут высокие места, в следующем сезоне сократят время работы с аэротрубой. То есть чем лучше вы выступите в 2022 году, тем меньше шансов добиться улучшения результатов в 2023-м.



С этой точки зрения я не уверен, что «Мерседес» будет стремиться потеснить «Феррари» со второго места. Если они окажутся на строчку ниже, то у них будет больше времени в аэротрубе и, как следствие, есть шанс добавить в скорости. Я не сомневаюсь, что обе команды в любом случае думают об этом и будут учитывать этот фактор в оставшихся гонках», — заявил Хилл в подкасте F1 Nation.