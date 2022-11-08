Формула-1 ищет нового спонсора среди авиакомпаний после срыва переговоров с Emirates
Поделиться
Руководство Формулы-1 ищет нового спонсора среди авиакомпаний после того, как сорвались переговоры с Emirates, сообщает издание Sport Business.
По информации источника, стороны вели переговоры о продлении действующего соглашения. Руководство Формулы-1 рассчитывало на значительное увеличение суммы контракта, но в итоге истёк крайний срок продления соглашения. Сообщается, что Формула-1 запросила почти двукратное увеличение суммы годовой выплаты у компании из ОАЭ. По некоторым данным, ранее Emirates выплачивала примерно $ 25 млн в год, контракт действовал с 2018 по 2022 год.
В данный момент Формула-1 занимается поисками другой авиакомпании, которая возьмёт на себя спонсорские обязательства и удовлетворит запросы гоночной серии.
Новость по темеФормула-1 провела заезды в Лас-Вегасе
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
00:37
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:43
-
22:53
-
22:43
-
21:54
-
21:41
-
21:01
-
20:11
-
18:55
-
17:58
-
16:06
-
16:05
-
14:49
-
14:02
-
13:27
-
12:27
-
11:23
-
10:37
-
10:26
-
10:12
-
09:57
-
00:52
-
00:00
- 7 ноября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:55
-
21:51
-
20:59
-
20:51
-
20:00
-
19:55
-
18:58
-
18:54
Партнерский контент