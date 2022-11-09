Льюис Хэмилтон отреагировал на вручение звания почётного гражданина Бразилии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в соцсетях, где поблагодарил жителей Бразилии за их тёплое отношение к себе. Ранее Хэмилтону вручили звание почётного гражданина этой страны.



«Бразилия, для меня большая честь получить звание почётного гражданина вашей страны. Сам факт такого предложения является невероятно трогательным жестом. Эта страна, её красота и энергия имеют для меня большое значение. Я выиграл здесь свой первый чемпионат мира. Прошлогодняя гонка в вашей стране была одной из лучших в моей жизни! Мой герой тоже родом отсюда. И, помимо гонок, огромное значение для меня играют местные люди. Именно они являются причиной того, что я всегда ощущал здесь столько любви. Надеюсь, и вы все чувствуете любовь, которую я посылаю вам в ответ», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума: