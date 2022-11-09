Карлос Сайнс: этот сезон стал кошмаром, всё пошло не так. Но есть и положительный момент

Испанский гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс высказался о выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я умею пилотировать. И наконец вернулся на уровень, на котором должен был быть в начале года. Однако теперь, когда я нахожусь на этом уровне, машина уже не так хороша. По правде говоря, этот сезон стал кошмаром из-за всего этого: каждый раз, когда у меня что-то не получалось, с машиной было всё хорошо, а теперь я быстр, но уже есть сложности с болидом. Всё пошло не так. Но есть и положительный момент. Он заключается в том, что я сохраняю бодрость духа даже в такой ситуации», — приводит слова Сайнса издание Motorsport France.

«Феррари» показала, как Шарль Леклер поздравил Карлоса Сайнса с днем рождения: