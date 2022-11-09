Бывший инженер «Ред Булл»: Ферстаппен слабее других пилотов, с которыми мы работали

Бывший главный инженер «Ред Булл» Гийом Роклен считает, что Себастьян Феттель был более совершенным гонщиком, чем Макс Ферстаппен, когда он пришел в команду.
«Я думаю, что Себастьян был более совершенным гонщиком, чем Макс, когда он пришел к нам. На профессиональном уровне, техника, посредничество… он обучался в «школе» Михаэля Шумахера, который был его кумиром.
Не случайно он выиграл несколько титулов. Он был более подготовлен технически, психологически. Я думаю, что у Макса, возможно, было больше природного таланта, на это он полагался больше всего. Он знает, чего хочет, и он очень прямолинеен. Макс всегда был боссом. Но я буду честен, Макс слаб технически по сравнению с другими гонщиками, с которыми мы работали. Я думаю, ему еще есть куда прогрессировать», — приводит слова Роклена GPblog.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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