Пьер Гасли объяснил, почему решил перейти из «Альфа Таури» в «Альпин»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о причинах, побудивших его принять решение о переходе в «Альпин» в следующем году.



«Я чувствовал, что это необходимо, потому что я работаю в «Альфа Таури» уже довольно много лет и сделал всё, что мог, для успеха этой команды, выкладываясь в полную силу. Но в конечном итоге я хочу сражаться за высокие места.



Я вижу, как парни, с которыми я вёл борьбу в течение карьеры, участвуют в борьбе в первых рядах сетки – Макс становится чемпионом, Шарль борется за чемпионство, Джордж ведёт борьбу, у Ландо также есть шансы. И я вижу себя в их компании.



Думаю, что переход в «Альпин» станет отличным шагом в моей карьере. Если посмотреть на их развитие, понимаешь, что у них есть всё необходимое, чтобы соответствовать моим ожиданиям и амбициям», — приводит слова Гасли Racer.

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