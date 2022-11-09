Капито рассказал, почему «Уильямс» сделал выбор в пользу Сарджента

Руководитель «Уильямса» Йост Капито дал комментарий по поводу американского пилота Логана Сарджента.

«Что делает Логана таким особенным? Прежде всего его развитие. Если сравнить его квалификационные результаты с результатами его товарищей по команде, то он всегда был лучше — даже против Пиастри. Это показывает, что скорость у него есть. Сделать быстрого гонщика надёжным возможно. Сделать надёжного, но медленного пилота быстрым — невозможно. Как и с автомобилем, все точно так же. Он должен учиться. Он совершил прорыв, он был действительно хорош как новичок в Формуле 2, выигрывал гонки и всегда был хорош в квалификации. Когда он будет с нами в академии, он также должен быстро прийти в Формулу-1 и показать, на что он способен и чему научился», — приводит слова Капито Motorsport-Magazin.