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В «Уильямсе» высказались по поводу перспектив Шумахера выступить за команду в сезоне-2023

В «Уильямсе» высказались по поводу перспектив Шумахера выступить за команду в сезоне-2023
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался по поводу возможного контракта с действующим пилотом «Хааса» Миком Шумахером на сезон-2023.

«Пока ещё не решено, останется Мик в «Хаасе» или нет, поэтому вопрос с ним остаётся открытым. Если у Логана Сарджента не сложится с суперлицензией, то на повестке дня окажутся все, у кого есть опыт и суперлицензия», — приводит слова Капито Motorsport-Magazin.

Сообщалось, что перед Гран-при Бразилии американская команда объявит о соглашении с опытным Нико Хюлькенбергом, который должен заменить Мика Шумахера, чей контракт истекает в конце сезона.

До этого руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда объявит состав пилотов на 2023 год перед завершающим сезон Гран-при Абу-Даби, а возможно, даже до этапа в Бразилии.

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