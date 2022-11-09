«Большой разницы нет. Ждал большего». Маркес — о прототипе мотоцикла «Хонды» на сезон-2023

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес высказался о подготовке к следующему сезону чемпионата. Недавно в Валенсии Маркес провёл трековые работы на мотоцикле Honda RC213V.
«По сути, мы попробовали прототип мотоцикла с новой аэродинамикой и тем же двигателем с небольшой модификацией. Ещё другое шасси. Вот и всё. Большой разницы я не увидел. Время прохождения круга как на старом, так и на новом байке было очень похожим. Так что, в конце концов, производительность оказалась схожей. Ожидал ли я большего? Всегда ждёшь большего. Но пока об этом говорить нельзя. Самое главное, что «Хонда» работает. Ожидаю, что на февральских тестах мы как раз и покажем больше», — приводит слова Маркеса The Race.
Доминатор MotoGP Маркес сел за руль болида Формулы-1:
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