Латифи объяснил, почему не испытывал в этом сезоне страсти к гонкам

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи признался, что испытывает смешанные чувства по поводу приближающегося завершения своей карьеры в Формуле-1.

«Indycar — это категория, о которой я думаю. Это один из немногих классов, которые я люблю смотреть, когда не участвую в гонках, потому что это захватывающие и хорошие гонки. Я бы солгал, если бы не сказал, что ведутся переговоры с некоторыми командами Indycar.

В этом году, к сожалению, мы сделали шаг назад, в то время как мы надеялись конкурировать в средней группе, как «Альфа Ромео», «Хаас» и «Астон Мартин». Они тоже не могут брать очки в каждой гонке, но они борются в каждой гонке. К сожалению, нам нечасто удавалось бороться. Я бы хотел больше испытать настоящих гонок.

Потому что именно это мне больше всего нравится в гонках. Если вы не испытываете это чувство достаточно часто, его нет в течение долгого времени, вы должны спросить себя: «Действительно ли я много гонялся в последние три года?». Нет. Так была ли страсть в этом смысле так высока, как мне хотелось бы? Нет», — приводит слова Латифи GrandPrix.