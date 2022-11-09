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Окон объяснил, почему сильно проигрывал Риккардо в 2020-м

Окон объяснил, почему сильно проигрывал Риккардо в 2020-м
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, почему в 2020 году сильно уступил своему товарищу по команде «Рено» Даниэлю Риккардо. В общем зачёте пилотов Формулы-1 Окон тогда занял 12-е место, а Риккардо был пятым.

«Это был сезон, который принёс разочарование. Я пытался как можно скорее во всём разобраться, но это был год под знаком коронавируса. В перерывах между гонками у нас не было времени на анализ, потому что приходилось участвовать в тройных этапах. Так что было тяжело.

Я узнал, как управлять той машиной только в последней гонке, точнее, в последних двух, когда я поднялся на подиум [в предпоследней гонке в Бахрейне] и когда обошёл Даниэля в последней гонке.

Я понимал, что пилотирую всё лучше и лучше, однако так и не мог добиваться той производительности, которая нам была нужна. А к концу года мы попробовали совершенно другие настройки, и внезапно, бум, это сработало. И на самом деле очень расстраивает, что это были последние две гонки в году. Год был таким сжатым. Если бы всё было как обычно, я бы нашёл темп. Но, к сожалению, всё было не так», — приводит слова Окона The Race.

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:

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