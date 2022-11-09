Албон: всё, чего я хотел, вернувшись в Формулу-1 — остаться в ней

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мыслями о сезоне-2022 Формулы-1.
«Честно говоря, главное, чего я хотел достичь после возвращения в Формулу-1 — это сохранить место в чемпионате. Да, это может звучать чуть глупо, но это так. У меня был однолетний контракт, никаких гарантий. И я только начал свой путь. Если же говорить о пилотаже, возвращении уверенности за рулём болида, возвращении привычного ритма, то я чувствую, что это действительно возвращается ко мне.
Ближе к концу сезона-2020 я этого отчасти лишился. За рулём машины DTM это не вернуть, там всё работает иначе. Сейчас же я чувствую, что выступаю на хорошем уровне. И во многом это как раз обусловлено чувством уверенности в болиде.
В этом году я проделал хорошую работу, доказал всем, что многое могу. Я хочу продолжать атаковать, добиваться хороших результатов и произвести на команду хорошее впечатление. Но, учитывая год перерыва, думаю, я провёл неплохой сезон», — приводит слова Албона RaceFans.
- 9 ноября 2022
-
18:50
-
18:21
-
17:56
-
17:52
-
16:59
-
16:25
-
16:19
-
16:04
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
14:21
-
12:46
-
11:33
-
10:45
-
10:35
-
10:09
-
10:03
-
00:37
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:43
-
22:53
-
22:43
-
21:54
-
21:41
-
21:01
-
20:11
-
18:55
-
17:58
-
16:06
-
16:05
-
14:49
-
14:02
-
13:27