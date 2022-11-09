Албон: всё, чего я хотел, вернувшись в Формулу-1 — остаться в ней

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мыслями о сезоне-2022 Формулы-1.



«Честно говоря, главное, чего я хотел достичь после возвращения в Формулу-1 — это сохранить место в чемпионате. Да, это может звучать чуть глупо, но это так. У меня был однолетний контракт, никаких гарантий. И я только начал свой путь. Если же говорить о пилотаже, возвращении уверенности за рулём болида, возвращении привычного ритма, то я чувствую, что это действительно возвращается ко мне.



Ближе к концу сезона-2020 я этого отчасти лишился. За рулём машины DTM это не вернуть, там всё работает иначе. Сейчас же я чувствую, что выступаю на хорошем уровне. И во многом это как раз обусловлено чувством уверенности в болиде.



В этом году я проделал хорошую работу, доказал всем, что многое могу. Я хочу продолжать атаковать, добиваться хороших результатов и произвести на команду хорошее впечатление. Но, учитывая год перерыва, думаю, я провёл неплохой сезон», — приводит слова Албона RaceFans.

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