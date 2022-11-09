Вольф: трасса в Бразилии подходит «Мерседесу» хуже, чем Мексика

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии.
«В Мексике мы не смогли использовать все возможности, но всё равно смогли заработать много очков благодаря подиуму Хэмилтона и четвёртой позиции Расселла. Здорово, что мы боролись за победу, подтвердив прогресс, которого смогли достичь с начала сезона. И, пусть нашей целью всегда была только победа, этим прогрессом можно гордиться, мы постараемся так же быстро двигаться вперёд и в следующем сезоне.
Мы рады вернуться в Бразилию, где Льюис получил звание почётного гражданина, а мы не раз добивались успеха. Эта трасса в теории хуже подходит нашей машине, чем Мексика, но мы хотим сохранить динамику последних гонок и сделаем всё, чтобы вновь бороться за победу», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.
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