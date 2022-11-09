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Стал известен состав пилотов на тесты Ф-1 в Абу-Даби. Шварцман выступит за «Феррари»

Стал известен состав пилотов на тесты Ф-1 в Абу-Даби. Шварцман выступит за «Феррари»
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Стал известен полный состав пилотов, которые выступят на молодёжных тестах Формулы-1 в Абу-Даби, сообщает Motorsport Italia.

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, на тестах в Абу-Даби сядет за руль «Феррари». В прошлом сезоне Шварцман уже участвовал в молодёжных тестах, причём в составе сразу двух команд — «Феррари» и «Хааса».

Впервые в подобных тестах примет участие датчанин Фредерик Вести, который будет выступать за рулём «Мерседеса». В составе «Альфа Таури» за рулём этой машины дебютирует голландец Ник де Врис.

КомандаПилот
«Ред Булл»Лиам Лоусон
«Феррари»Роберт Шварцман
«Мерседес»Фредерик Вести
«Альпин»Джек Дуэн
«Макларен»Патрисио О'Уорд
«Альфа Ромео»Тео Пуршер
«Астон Мартин»Фелипе Другович
«Альфа Таури»Ник де Врис
«Хаас»Пьетро Фиттипальди
«Уильямс»Логан Сарджент
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