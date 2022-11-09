Стал известен состав пилотов на тесты Ф-1 в Абу-Даби. Шварцман выступит за «Феррари»

Стал известен полный состав пилотов, которые выступят на молодёжных тестах Формулы-1 в Абу-Даби, сообщает Motorsport Italia.



Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, на тестах в Абу-Даби сядет за руль «Феррари». В прошлом сезоне Шварцман уже участвовал в молодёжных тестах, причём в составе сразу двух команд — «Феррари» и «Хааса».

Впервые в подобных тестах примет участие датчанин Фредерик Вести, который будет выступать за рулём «Мерседеса». В составе «Альфа Таури» за рулём этой машины дебютирует голландец Ник де Врис.