Стал известен состав пилотов на тесты Ф-1 в Абу-Даби. Шварцман выступит за «Феррари»
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Стал известен полный состав пилотов, которые выступят на молодёжных тестах Формулы-1 в Абу-Даби, сообщает Motorsport Italia.
Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, на тестах в Абу-Даби сядет за руль «Феррари». В прошлом сезоне Шварцман уже участвовал в молодёжных тестах, причём в составе сразу двух команд — «Феррари» и «Хааса».
Впервые в подобных тестах примет участие датчанин Фредерик Вести, который будет выступать за рулём «Мерседеса». В составе «Альфа Таури» за рулём этой машины дебютирует голландец Ник де Врис.
|Команда
|Пилот
|«Ред Булл»
|Лиам Лоусон
|«Феррари»
|Роберт Шварцман
|«Мерседес»
|Фредерик Вести
|«Альпин»
|Джек Дуэн
|«Макларен»
|Патрисио О'Уорд
|«Альфа Ромео»
|Тео Пуршер
|«Астон Мартин»
|Фелипе Другович
|«Альфа Таури»
|Ник де Врис
|«Хаас»
|Пьетро Фиттипальди
|«Уильямс»
|Логан Сарджент
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