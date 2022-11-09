Зурер: у Мика Шумахера есть все шансы получить место в «Ауди»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о будущем составе «Ауди», которая с 2026 года приходит в чемпионат мира.



«Сейчас в пелотоне не так много немецких гонщиков, как и за его пределами. На самом деле Шумахер продвинулся дальше всех. Он провёл два года в Формуле-1, так что, думаю, у него есть все шансы. Вопрос в том, останется ли он в чемпионате в ближайшие три года.



Боттас? Он демонстрирует, насколько хороша машина, работает хорошо и едет так быстро, как позволяет техника. С другой стороны, есть и другие пилоты, которые способны так делать. Я бы сказал, что к приходу «Ауди» он может быть слишком стар. В 37 лет иногда приходится менять приоритеты», — приводит слова Марка Зурера Formel1.de.