«Феррари», на которой Михаэль Шумахер выиграл шестой титул, продана за рекордную сумму

Болид «Феррари» образца 2003 года, на котором Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира, был продан за рекордную сумму в $ 14,6 млн, сообщает Forbes. Эта сумма почти вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный болидом «Феррари» образца 2001 года в 2017 году. Тогда бывшую машину Шумахера продали за $ 7,504 млн.



Имя покупателя болида не сообщается.



На этой машине Михаэль Шумахер принял участие в девяти Гран-при в 2003 году, выиграв пять Гран-при и завоевав титул чемпиона мира в Японии.



Эта машина, получившая индекс F2003-GA, была представлена на Гран-при Испании 2003 года, пятом этапе чемпионата мира. Она отличалась более длинной колёсной базой в сравнении с предшественницей, что улучшило аэродинамические свойства болида.



Напомним, для Михаэля Шумахера титул 2003 года стал предпоследним в карьере.

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