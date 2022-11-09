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Палмер не верит, что Расселл сможет побороться за титул в 2023 году

Палмер не верит, что Расселл сможет побороться за титул в 2023 году
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Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о противостоянии Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в «Мерседесе».

«Думаю, Джордж опередит Льюиса по итогам сезона. Осталось всего две гонки, так что, если ему удастся сохранить стабильность, у него это получится. Но это точно не даёт полной картины того, что происходит в «Мерседесе». Джордж смог впечатлить своим выступлением. Если он обыграет Льюиса, то это будет большим достижением. Однако с каждым днём Льюис всё больше похож на прежнего себя.

В начале года был странный момент, когда все были немного озадачены, пытались предугадать, сможет ли Расселл опередить Хэмилтона. И первые гонок семь всё шло к тому, что сможет. Но в ходе сезона Льюис смог прибавить, так что если в следующем году они смогут бороться за титул, то делать это будет именно Льюис», — приводит слова Палмера PlanetF1.

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