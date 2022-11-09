Ферстаппен: для нас важно, чтобы Перес финишировал выше Леклера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии.



«В Бразилии очень красиво, это страна с богатой культурой, в которую всегда приятно возвращаться. В Интерлагосе очень короткий круг с перепадами высот и извилистыми поворотами. Это отличная трасса, у которой есть своя история. Мне это очень нравится.



Этот уикенд пройдёт в формате со спринтом, так что до квалификации мы проведём только одну тренировку. Это делает задачу сложнее, поскольку будет нужно найти оптимальные настройки за короткий срок. Хочется завершить сезон на первом и втором месте в личном зачёте, так что для нас важно, чтобы Серхио финишировал выше Леклера», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.