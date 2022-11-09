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Перес: еду на финальные гонки сезона с чувством, что у меня есть всё для победы

Перес: еду на финальные гонки сезона с чувством, что у меня есть всё для победы
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии.

«Я отправляюсь на финальные гонки сезона с мыслью, что у меня есть всё для победы. Мы смогли досрочно подтвердить чемпионский титул и победу в Кубке конструкторов, так что следующая цель — первое и второе место в личном зачёте по итогам сезона. Я буду бороться за наилучший результат в каждой гонке, включая спринт в эти выходные.

Спринт — это дополнительная возможность набрать важные очки, поэтому важно по плану отработать на тренировке и хорошо провести квалификацию. В предстоящий уикенд важно собрать всё воедино, тогда мы сможем буквально всё. Мы стараемся поддерживать невероятную форму, в которой провели нынешний сезон», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды «Ред Булл».

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