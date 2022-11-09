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Сарджент поделился ожиданиями от участия в тренировке Гран-при Бразилии

Сарджент поделился ожиданиями от участия в тренировке Гран-при Бразилии
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Американский гонщик Формулы-2 Логан Сарджент поделился ожиданиями от выступления во второй тренировке Гран-при Бразилии.

«Я рад тому, что вернусь за руль FW 44 во второй тренировке в Сан-Паулу. Не могу дождаться дальнейшего прогресса с командой на основе опыта, полученного в Остине и Мехико. Здорово, что я смогу сесть за руль на легендарной трассе с её профилированными поворотами и S do Senna. Большое спасибо команде за предоставленный мне шанс», — приводит слова Логана Сарджента официальный сайт команды.

Напомним, Сарджент участвовал в первой тренировке Гран-при Мексики, однако не получил балл суперлицензии за это — по итогам тренировки Сарджент проехал 22 круга, что равносильно 94 688 километрам. Таким образом, Сардженту не хватило два круга, чтобы преодолеть заветную отметку в сто километров.

В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков.

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