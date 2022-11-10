Хельмут Марко: у «Ред Булл» нет финансовой необходимости продавать «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отрицает, что в связи со смертью владельца компании Дитриха Матешица австрийцам придётся продать свою дочернюю команду — «Альфа Таури».



«Конечно, многое изменится после смерти Дитриха Матешица. Однако гоночная команда «Ред Булл» — сильнейший и самый эффектный инструмент всей группы, мы были автономны. Единственные, кто не обязан следовать правилам компании. Разумеется, такое положение было с одобрения Матешица. Новое руководство планирует на прежних условиях продолжать развитие.



Дела у гоночной команды идут хорошо, и финансовой необходимости продавать «Альфа Таури» у нас нет. Наоборот, можем помочь ей выйти на новый уровень», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

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