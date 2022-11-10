Де Врис — о контракте с «Альфа Таури»: это было похоже на возвращение домой

Резервист «Мерседеса» Ник де Врис, который в следующем году станет боевым пилотом команды «Альфа Таури», высказался по поводу своего перехода в итальянский коллектив.
«После Монцы всё немного изменилось. Вчера вечером меня почти осаждали в моём отеле, а сегодня утром даже пришлось вызвать охрану. Я живу своей мечтой, это то, ради чего я работал всю свою жизнь. Это то, чем я наслаждаюсь. Это то, ради чего я сделал всё.
Осознание всего, что произошло и что произойдёт, уже есть, но, возможно, оно придёт в большей степени в зимние месяцы. Контракт с «Альфа Таури»? Это было похоже на возвращение домой, ведь раньше я выступал за итальянскую команду по картингу.
Итальянцы, естественно, испытывают огромную страсть к автоспорту. Кроме того, в их культуре принято, что команда образует настолько сплочённую группу, что она похожа на одну большую семью. Мне был оказан очень тёплый прием, и мне было очень приятно находиться там. Я очень благодарен, что могу сесть за руль «Альфа Таури» в своём дебютном сезоне и начать свой путь в этом спорте», — приводит слова де Вриса PlanetF1.
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