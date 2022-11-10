Эмерсон Фиттипальди: Алонсо прав, Хэмилтон сражался за титул с напарниками

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди прокомментировал слова Фернандо Алонсо, который выразил мнение, что титулы Льюиса Хэмилтона менее значимы, чем победы Макса Ферстаппена.



«Трудно такое анализировать, но в словах Алонсо есть смысл. Сейчас в чемпионате жёсткая борьба, которая куда плотнее, чем было во время чемпионств Льюиса Хэмилтона, которые выигрывались в сражении с напарниками.



Ферстаппен конкурирует со множеством пилотов, так что, если подумать, Алонсо был прав в своих высказываниях. В квалификации разница между первой пятёркой бывает очень мала, гораздо меньше, чем отрыв «Мерседеса», когда за него выступали Льюис и Нико Росберг или Льюис и Валттери Боттас. Тогда команда сильно превосходила конкурентов. Сейчас пелотон довольно плотный, и лично мне это нравится», — приводит слова Фиттипальди Vegas Insider.