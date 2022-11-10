Сайнс: Бинотто проделал отличную работу, не теряя холодной головы ни в один момент

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу работы своей команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Маттиа Бинотто проделал отличную работу, не теряя холодной головы ни в один момент. У нас было много сложных моментов, много критики, а он остался верен своим принципам. Никто не был уволен. Мы оставались едины в самые трудные моменты, и это показывает прогресс нашей культуры.

Здесь всегда подвергаются критике, и здесь всегда повышенное внимание ко всем нашим ошибкам. Когда мы побеждаем, это невероятно. Пройти через такой сложный сезон, как мы прошли, с таким малым количеством проблем в команде — это то, что нужно ценить», — приводит слова Сайнса GPBlog.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения: