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Латифи назвал причину, по которой не хочет становиться резервным пилотом в сезоне-2023

Латифи назвал причину, по которой не хочет становиться резервным пилотом в сезоне-2023
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Канадский пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Николас Латифи рассказал, почему не хочет становиться резервным пилотом в следующем сезоне.

«Единственный вариант, при котором я могу рассмотреть роль резервного пилота в следующем сезоне, это реальная возможность позднее вернуться за руль болида в качестве боевого пилота. Но на данный момент я не вижу таких возможностей. В теории такое может быть, есть пример Алекса Албона, но у него была немного другая ситуация. Лично я не хочу становиться резервистом, не будучи уверенным в том, что вернусь в гонки.

Если ничего подходящего не будет, возьму отпуск, а спустя год рассмотрю варианты и выберу наиболее подходящий», — рассказал Латифи в подкасте Beyond The Grid.

Николас Латифи покинет «Уильямс» по окончании текущего сезона.

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