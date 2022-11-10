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Хэмилтон объяснил, откуда появилась фраза It’s hammer time

Хэмилтон объяснил, откуда появилась фраза It’s hammer time
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как появилась фраза It’s hammer time, которую нередко использует гоночный инженер команды Пит Боннингтон.

«Это отсылка к песне MC Hammer 1990 года U can’t touch this и к обозначению моей фамилии в гонках (HAM). Я придумал это как замену призыву поднажать, прибавить. Вместо этого мы придумали эту фразу. Она на случай, когда нужно выложиться по полной, отдать всё, что есть. Эта фраза стала частью нашего с Питом роста.

Я невероятно благодарен Питу. Наше партнёрство гонщика и инженера – одно из самых продолжительных, которые когда-либо были. Боннингтон сыграл большую роль в моём успехе. Мы поддерживали друг друга на трассе и вне её всегда, он мне как брат. Наверно, Пит один из немногих, кто способен меня выдержать», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

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