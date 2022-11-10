Сын Ники Лауды: подобные Ферстаппену появляются раз в 100 лет, не вижу у него слабых мест

Сын трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды австрийский гонщик Матиас Лауда высказался о мастерстве пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который по ходу нынешнего сезона выиграл свой второй чемпионский титул.
«Меня впечатлил Макс Ферстаппен. Такой талант появляется раз в 100 лет. Я не вижу у него слабых мест вообще, он очень хорош. Как правило, недостатки есть у всех, но у Макса я их не вижу. Он справляется с давлением лучше кого-либо.
В начале карьеры у него были ошибки из-за слишком агрессивного пилотирования. Теперь же Ферстаппен изменился и дальше будет кошмаром для соперников. На равных машинах у него будет тяжело выиграть чемпионат, но нельзя недооценивать Хэмилтона, когда у того будет машина посильнее», — цитирует Матиаса Лауду Racingnews365.
- 10 ноября 2022
-
14:48
-
13:52
-
13:38
-
12:49
-
12:21
-
11:31
-
11:28
-
10:47
-
10:17
-
10:00
-
09:40
- 9 ноября 2022
-
23:51
-
23:47
-
23:01
-
23:01
-
21:52
-
21:02
-
20:53
-
19:58
-
19:38
-
18:50
-
18:21
-
17:56
-
17:52
-
16:59
-
16:25
-
16:19
-
16:04
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
14:21
-
12:46
-
11:33
-
10:45