Сын Ники Лауды: подобные Ферстаппену появляются раз в 100 лет, не вижу у него слабых мест

Сын трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды австрийский гонщик Матиас Лауда высказался о мастерстве пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который по ходу нынешнего сезона выиграл свой второй чемпионский титул.



«Меня впечатлил Макс Ферстаппен. Такой талант появляется раз в 100 лет. Я не вижу у него слабых мест вообще, он очень хорош. Как правило, недостатки есть у всех, но у Макса я их не вижу. Он справляется с давлением лучше кого-либо.



В начале карьеры у него были ошибки из-за слишком агрессивного пилотирования. Теперь же Ферстаппен изменился и дальше будет кошмаром для соперников. На равных машинах у него будет тяжело выиграть чемпионат, но нельзя недооценивать Хэмилтона, когда у того будет машина посильнее», — цитирует Матиаса Лауду Racingnews365.

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