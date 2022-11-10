Экклстоун: скучаю по тому Феттелю, которого знал раньше

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о том, как изменился четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель в последние годы.
«Себастьян изменился. Он был ещё мальчиком, когда мы встретились впервые. Был застенчивым и вежливым, а теперь это уже настоящий мужчина, который знает, чего хочет, и идёт к этому. Так что, безусловно, это уже другой Себастьян Феттель, не тот, что прежде.
Не знаю, что именно на него повлияло по ходу карьеры и заставило развиваться в направлении защиты окружающей среды. Раньше он и не распространялся о своём мнении, не делился мыслями. Сейчас же он стремится всем помочь, хочет сделать мир лучше. На самом деле я скучаю по тому Феттелю, которого знал раньше, — и по гонщику, и по человеку», — приводит слова Экклстоуна RTL.
По окончании нынешнего сезона Себастьян Феттель покинет Формулу-1 и завершит карьеру.
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