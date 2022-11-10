Вольф: ФИА не стесняется и действует абсолютно прозрачно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, как улучшилась работа Международной автомобильной федерации (ФИА) с новым руководством.
Напомним, в конце 2021 года Мохаммед бен Сулайем сменил Жана Тодта на посту главы ФИА.
«Новое руководство ФИА работает с декабря, и какие-то вещи с тех пор изменились. Я уверен, что ситуация будет улучшаться, если будут сохраняться открытость и прогресс. У нас с президентом была беседа, и он заверил, что у него есть желание изучать и анализировать те или иные ситуации. По документу, выпущенному в связи с инцидентом в Японии, когда на трассу выехал трактор и Гасли чуть не врезался в него, видна абсолютная прозрачность. ФИА не стесняется действовать.
Бен Сулайем сказал мне, что ему интересны мнения команд и пилотов, и это первый шаг», — приводит слова Вольфа Autosport.
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