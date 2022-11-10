Стало известно, кто заменит Норриса, если он не сможет выступить на Гран-при Бразилии

Голландский гонщик Ник де Врис является единственным резервным пилотом, кто сможет заменить в составе «Макларена» Ландо Норриса в случае, если британец не будет готов к выступлениям в пятницу, сообщает британский журналист Уилл Бакстон в своих социальных сетях.



В случае если это произойдёт, «Макларен» станет уже четвёртой командой для де Вриса, за рулём которой он будет выступать в официальных сессиях в нынешнем сезоне — ранее он провёл Гран-при Италии за «Уильямс», пятничные тренировки за «Мерседес» и «Астон Мартин».



Кроме того, Ник де Врис участвовал в частных тестах за рулём прошлогодней машины «Альпин», а после Гран-при Абу-Даби Ник выступит на молодёжных тестах в составе «Альфа Таури».

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