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Леклер: мои мысли сосредоточены на сезоне-2023, а не на борьбе за второе место

Леклер: мои мысли сосредоточены на сезоне-2023, а не на борьбе за второе место
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что он больше сосредоточен на подготовке к следующему сезону, чем на борьбе за второе место в личном зачёте с мексиканцем Серхио Пересом.

«Сейчас мои мысли в основном сосредоточены на следующем сезоне. Конечно, мы попытаемся сделать всё, чтобы добиться лучшего результата в оставшихся двух гонках, но самое важное — использовать эти два Гран-при, чтобы стать лучшей командой в следующем году. Но надеюсь, что мы всё-таки сможем занять второе место в личном зачёте», — приводит слова Шарля Леклера ESPN.

За два Гран-при до конца сезона Шарль Леклер уступает пять очков пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу в борьбе за второе место в чемпионате. Чемпионом мира досрочно стал Макс Ферстаппен.

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