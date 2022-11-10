Ферстаппен помирился со Sky Sports, канал не будет приносить публичных извинений

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пообщался с представителями Sky Sports, информирует издание De Telegraaf. Как сообщает источник, конфликт между Ферстаппеном и телеканалом был улажен, бойкот был снят.



При этом, по информации источника, никаких публичных извинений со стороны канала и репортёра Теда Кравитца принесено не будет.



Напомним, австрийская команда стала игнорировать Sky Sports после того, как их эксперт Тед Кравиц позволил себе неприятные комментарии в адрес пилота гоночного коллектива, Макса Ферстаппена.



Ранее британская пресса сообщила, что директор отделения Sky Sports по освещению Формулы-1 Билли Макгинти посетил завод «Ред Булл», чтобы прояснить ситуацию с бойкотом телекомпании. Визит должен был состояться 7 ноября.