Ферстаппен помирился со Sky Sports, канал не будет приносить публичных извинений

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пообщался с представителями Sky Sports, информирует издание De Telegraaf. Как сообщает источник, конфликт между Ферстаппеном и телеканалом был улажен, бойкот был снят.
При этом, по информации источника, никаких публичных извинений со стороны канала и репортёра Теда Кравитца принесено не будет.
Напомним, австрийская команда стала игнорировать Sky Sports после того, как их эксперт Тед Кравиц позволил себе неприятные комментарии в адрес пилота гоночного коллектива, Макса Ферстаппена.
Ранее британская пресса сообщила, что директор отделения Sky Sports по освещению Формулы-1 Билли Макгинти посетил завод «Ред Булл», чтобы прояснить ситуацию с бойкотом телекомпании. Визит должен был состояться 7 ноября.
- 10 ноября 2022
-
21:42
-
21:37
-
20:49
-
20:46
-
19:54
-
19:48
-
18:36
-
18:01
-
17:14
-
16:44
-
16:34
-
16:12
-
15:41
-
15:02
-
14:48
-
13:52
-
13:38
-
12:49
-
12:21
-
11:31
-
11:28
-
10:47
-
10:17
-
10:00
-
09:40
- 9 ноября 2022
-
23:51
-
23:47
-
23:01
-
23:01
-
21:52
-
21:02
-
20:53
-
19:58
-
19:38
-
18:50