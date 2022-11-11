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Алонсо: «Астон Мартин» здесь для побед в чемпионате, и мы постараемся сделать это

Алонсо: «Астон Мартин» здесь для побед в чемпионате, и мы постараемся сделать это
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Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о перспективах «Астон Мартин».

«Думаю, «Астон Мартин» здесь не для того, чтобы быть четвёртым, пятым или шестым в чемпионате, они здесь для того, чтобы выиграть чемпионат. И мы постараемся сделать это в 2023 и 2024 годах», — приводит слова Фернандо Алонсо GPFans.

Кроме того, испанец прокомментировал тесты в составе «Астон Мартин», которые он проведёт по окончании сезона.

«Это важно, потому что в следующем году машина будет совсем другой. С точки зрения комфорта, руля, кнопок. Я думаю, многое изменится, и будет хорошо провести день в машине», — подчеркнул Алонсо.

Ожидается, что испанец проведёт за рулём первую половину тестового дня, а вторую отработает Лэнс Стролл. На тестах все команды смогут использовать два болида: за рулём одного будет гонщик-юниор, второй будет работать в интересах «Пирелли».

Напомним, о том, что Алонсо покинет «Альпин» и перейдёт в «Астон Мартин», стало известно в начале августа. С британской командой Фернандо заключил многолетний контракт.

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