Алонсо: «Астон Мартин» здесь для побед в чемпионате, и мы постараемся сделать это

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о перспективах «Астон Мартин».
«Думаю, «Астон Мартин» здесь не для того, чтобы быть четвёртым, пятым или шестым в чемпионате, они здесь для того, чтобы выиграть чемпионат. И мы постараемся сделать это в 2023 и 2024 годах», — приводит слова Фернандо Алонсо GPFans.
Кроме того, испанец прокомментировал тесты в составе «Астон Мартин», которые он проведёт по окончании сезона.
«Это важно, потому что в следующем году машина будет совсем другой. С точки зрения комфорта, руля, кнопок. Я думаю, многое изменится, и будет хорошо провести день в машине», — подчеркнул Алонсо.
Ожидается, что испанец проведёт за рулём первую половину тестового дня, а вторую отработает Лэнс Стролл. На тестах все команды смогут использовать два болида: за рулём одного будет гонщик-юниор, второй будет работать в интересах «Пирелли».
Напомним, о том, что Алонсо покинет «Альпин» и перейдёт в «Астон Мартин», стало известно в начале августа. С британской командой Фернандо заключил многолетний контракт.
- 11 ноября 2022
-
00:57
-
00:49
- 10 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
22:51
-
21:42
-
21:37
-
20:49
-
20:46
-
19:54
-
19:48
-
18:36
-
18:01
-
17:14
-
16:44
-
16:34
-
16:12
-
15:41
-
15:02
-
14:48
-
13:52
-
13:38
-
12:49
-
12:21
-
11:31
-
11:28
-
10:47
-
10:17
-
10:00
-
09:40
- 9 ноября 2022
-
23:51
-
23:47
-
23:01
-
23:01
-
21:52