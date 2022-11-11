Феттель: было бы здорово выиграть последнюю гонку в карьере, но это очень сложно

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о последней гонке в своей карьере, Гран-при Абу-Даби.
«Я долго думал о своём решении закончить карьеру, но есть и другие вещи, которые приходят в голову. Например, как важно хорошо провести последнюю гонку? Конечно, было бы здорово победить в последней гонке в карьере. Но я реалистично смотрю на вещи и понимаю, что сделать это было бы невероятно сложно.
Если смотреть со всех сторон, то может показаться, что важно выиграть гонку или вообще титул перед тем, как закончить карьеру. Но в ходе таких размышлений я решил, что единственный, для кого уход важен — я сам. Конечно, было бы здорово уйти с красивой историей, но в итоге ты понимаешь, что тебе просто в любом случае придётся уйти. Дело тут только во мне. Не в эгоизме, но я вижу так. Я принял решение и уже смирился с ним. Моя последняя гонка вряд ли войдёт в число лучших, но для меня это неважно», — приводит слова Феттеля GPFans.
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