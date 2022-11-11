Даниэль Риккардо признал, что этот сезон в Формуле-1 может стать для него последним

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признал, что имеется определённый риск того, что нынешний сезон в Формуле-1 может быть для него последним.



«Чувствую, что некоторый риск есть. Но если бы я вернулся на стартовую решётку в 2024 году, это стало бы самым большим плюсом. За время выступления в «Макларене» стало понятно, что с точки зрения скорости и результатов ничего не гарантировано. Так что, если бы по какой-либо причине кампания оказалась относительно неудачной, думаю, что, вероятно, я покончил бы со спортом. Этот риск кажется намного большим, чем просто риск выбыть лишь на год.

Конечно, я осознаю, смирился с этим и остаюсь при своём решении. Не хочу, чтобы это были мои последние две гонки в Формуле-1, но если это так, то я согласен с таким исходом. Вот почему я говорю, что хочу вернуться в 2024 году, но никаких гарантий нет», — приводит слова Риккардо Crash.net.

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