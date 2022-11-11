Даниэль Риккардо признал, что этот сезон в Формуле-1 может стать для него последним

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признал, что имеется определённый риск того, что нынешний сезон в Формуле-1 может быть для него последним.
«Чувствую, что некоторый риск есть. Но если бы я вернулся на стартовую решётку в 2024 году, это стало бы самым большим плюсом. За время выступления в «Макларене» стало понятно, что с точки зрения скорости и результатов ничего не гарантировано. Так что, если бы по какой-либо причине кампания оказалась относительно неудачной, думаю, что, вероятно, я покончил бы со спортом. Этот риск кажется намного большим, чем просто риск выбыть лишь на год.
Конечно, я осознаю, смирился с этим и остаюсь при своём решении. Не хочу, чтобы это были мои последние две гонки в Формуле-1, но если это так, то я согласен с таким исходом. Вот почему я говорю, что хочу вернуться в 2024 году, но никаких гарантий нет», — приводит слова Риккардо Crash.net.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
- 11 ноября 2022
-
10:09
-
10:07
-
09:56
-
00:57
-
00:49
- 10 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
22:51
-
21:42
-
21:37
-
20:49
-
20:46
-
19:54
-
19:48
-
18:36
-
18:01
-
17:14
-
16:44
-
16:34
-
16:12
-
15:41
-
15:02
-
14:48
-
13:52
-
13:38
-
12:49
-
12:21
-
11:31
-
11:28
-
10:47
-
10:17
-
10:00
-
09:40
- 9 ноября 2022
-
23:51
-
23:47