Мик Шумахер назвал пилота Формулы-1, мнение которого для него небезразлично
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Немецкий гонщик команды «Хаас» Мик Шумахер рассказал, советы каких людей имеют для него значение. По словам Шумахера, среди пилотов Формулы-1 таких человек несколько, в частности, таковым является его соотечественник, гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель.
«Конечно, это моя семья. И ещё несколько человек из Формулы-1. Например, Себастьян Феттель. Мнение от этих людей важны для меня», — приводит слова Шумахера Bild.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик в настоящий момент занимает 16-ю позицию. В активе немецкого гонщика 12 очков. Феттель с 36 баллами занимает 11-е место.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
Ранее Шумахер прокомментировал слова экс-руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна в свой адрес.
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