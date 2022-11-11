Мик Шумахер назвал пилота Формулы-1, мнение которого для него небезразлично

Немецкий гонщик команды «Хаас» Мик Шумахер рассказал, советы каких людей имеют для него значение. По словам Шумахера, среди пилотов Формулы-1 таких человек несколько, в частности, таковым является его соотечественник, гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель.



«Конечно, это моя семья. И ещё несколько человек из Формулы-1. Например, Себастьян Феттель. Мнение от этих людей важны для меня», — приводит слова Шумахера Bild.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик в настоящий момент занимает 16-ю позицию. В активе немецкого гонщика 12 очков. Феттель с 36 баллами занимает 11-е место.

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Ранее Шумахер прокомментировал слова экс-руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна в свой адрес.