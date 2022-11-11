Хэмилтон: Ферстаппен может гордиться проделанной работой в этом сезоне

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил Макса Ферстаппена за нынешний сезон, в котором голландец досрочно оформил второй чемпионский титул.

«Не могу сказать, что у меня было время изучить каждый аспект того, что Макс сделал в этом году, но я думаю, что он проделал потрясающую работу. Макс сделал всё, что от него требовалось. Команда предоставила ему потрясающую машину, и он выжимает из неё максимум практически в каждой гонке.

Макс может гордиться проделанной работой. У него есть шанс выиграть ещё пару гонок и упрочить рекорд по количеству побед в сезоне, если «Мерседес» или «Феррари» не сможет его остановить», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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