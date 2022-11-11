Перес объяснил, почему не смог навязать Ферстаппену борьбу за титул

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что проблемы с надёжностью и отсутствие стабильности на протяжении сезона помешали ему побороться за чемпионство с напарником по команде Максом Ферстаппеном.
«В целом, сезон мы начали очень хорошо. Поначалу у нас были некоторые проблемы с надёжностью, но на трассе всё выглядело неплохо. С первых гонок мы готовились к борьбе за чемпионство. Но потом я провёл несколько неудачных гонок, из-за которых по сути выбыл из борьбы за титул.
В этом плане мне предстоит проделать определённую работу, чтобы добиться стабильности на протяжении долгого отрезка времени. Тогда я смогу побороться за титул в следующем сезоне, если, конечно, машина будет не хуже, чем сейчас», — приводит слова Переса Racingnews365.
Ферстаппена и Переса освистали и навали мошенниками в Остине.
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