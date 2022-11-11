Мик Шумахер может продолжить карьеру в «Мерседесе»
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал может подписать контаркт с немецкой командой «Мерседес». Туда он может перейти в качестве резервного пилота. Об этом информирует издание Auto Motor und Sport.
Отмечается, что такой вариант станет возможным в том случае, если австралийский гонщик Даниэль Риккардо откажется переходить в «Мерседес» в качестве резервиста. Издание отмечает, что вариант с Миком был бы для «Мерседеса» приоритетным в случае невозможности подписания Даниэля. При этом подчёркивает, что такое развитие событий стало бы для Шумахера не шагом назад, а в сторону: в немецком гоночном коллективе Мик мог бы научиться большему, чем в небольшой команде.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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