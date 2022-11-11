Мик Шумахер сделал заявление о своём будущем в Формуле-1

Немецкий гонщик команды «Хаас» Мик Шумахер высказался о своём будущем в Формуле-1. В настоящий момент у Мика нет контракта с «Хаасом» на следующий сезон. Ранее сообщалось, что американская команда может назвать пилота, который будет в её составе в 2023 году на Гран-при Бразилии, однако недавно стало известно, что, скорее всего, новость об этом последует позже.



«Мой план заключается в том, чтобы продолжать выступление. Гонщик может принять негативное сообщение лишь тогда, когда оно будет чётко прописано чёрным по белому. Тем не менее было бы глупо не подстраховаться на худший случай. Конечно, имеется и план «Б», даже если его и хочется поскорее выбросить из головы», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.

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