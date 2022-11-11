Пётр Алёшин высказался о выступлениях россиян под нейтральным флагом и чужими лицензиями

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин поделился мыслями о выступлении российских пилотов в международных соревнованиях под нейтральным флагом и лицензиями других стран.
«Наверное, все понимают, что в нынешних условиях самое главное – не дать процессу в принципе остановиться, чтобы не возникла пауза, соревновательный разрыв. В автоспорте всё ещё не так плохо: наши юные спортсмены имеют возможность так или иначе выступать в международных соревнованиях. Это даёт повод для осторожного оптимизма: когда это станет возможно, сможем всё возобновить не с нуля. Ведь самое страшное — это когда люди вообще не могут участвовать в соревнованиях.
Я благодарен федерации, что она в принципе не против допуска наших ребят просто потому, что они родились в России. Знаю, что такое есть в некоторых других видах спорта. Что касается ребят, выступающих под «чужими» лицензиями. Все понимают, что это наши российские ребята. Всё, чему они научились, это наша российская школа. И самое главное, что они могут выступать на соревнованиях», — сказал Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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