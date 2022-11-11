Алёшин — о Шварцмане: наш человек присутствовал в чемпионате мира, это хорошо для страны

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин оценил перспективы российского гонщика Роберта Шварцмана в Формуле-1.



«Я правда не владею информацией, что у него сейчас с карьерой. Но на мой «болельщицкий» взгляд, даже тот статус, в котором Роберт находился в этом году в Формуле-1, это всё равно хорошо для нашей страны. Наш человек присутствовал в чемпионате мира.



Что касаемо дальнейших планов Роберта, то ничего сказать не могу. Просто ничего не знаю. Да, когда получается такой долгосрочный проект и человек доходит до Формулы-2, но не выше, то это очень жалко, это болезненный момент для всех. Учитывая нынешнюю обстановку, мне тяжело что-либо прогнозировать. Здесь надо уважительно относиться к любым решениям, понимая, что часто они принимаются просто исходя из реальных возможностей», — сказал Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.



Полное интервью с Алёшиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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